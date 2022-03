Natalia Janoszek, polska artystka robiąca międzynarodową karierę i pierwsza polska aktorka nagrodzona indyjską nagrodą filmową, została ambasadorką projektu „Kobiety na banknoty”, wspierającego osiągnięcia kobiet i ich wkład w rozwój świata, zainicjowanego przez Banknoty Pamiątkowe, polskiego emitenta pamiątkowych banknotów 0 Euro Souvenir.

Kobiety na banknotach

Wizerunki kobiet znajdują się na zaledwie 8 proc. wszystkich banknotów na świecie, na polskich banknotach obiegowych nie ma ich w ogóle. Banknoty Pamiątkowe postanowiły dołożyć swoją cegiełkę do zmiany tej sytuacji. Pierwszym krokiem jest emisja banknotu pamiątkowego 0 Euro Souvenir z wizerunkiem Natalii Janoszek, który będzie dostępny w sprzedaży od 19 marca. Inauguracja akcji „Kobiety na banknoty” odbyła się 15 marca w warszawskiej Kinotece. Podczas eventu miał miejsce premierowy pokaz międzynarodowego spotu promującego projekt.

Prezes Banknotów Pamiątkowych, Szymon Bereska, wylicytował spotkanie ze mną podczas ubiegłorocznego finału WOŚP. Przy tej okazji zaproponował mi udział w akcji promującej umieszczanie kobiecych wizerunków na pieniądzach papierowych i zaprojektowanie specjalnego banknotu, a ja namówiłam go, byśmy poszli dalej i nagrali spot – mówi Natalia Janoszek – Chociaż rola kobiet w dziedzinach życia postrzeganych niegdyś jako niedostępne dla nich wciąż wzrasta, to nadal ich dokonania są lekceważone i spychane na dalszy plan. Wiele z nas musi ciągle walczyć o swoją pozycję i poważne traktowanie. W historii Polski i świata jest tyle wartych uhonorowania kobiet, ale na współczesnych pieniądzach, które są stałym elementem naszej codzienności, ich nie znajdziemy. Czas zacząć to zmieniać.

Aktorka jest znana ze swojej działalności charytatywnej oraz wspierania inicjatyw na rzecz kobiet i walki o ich prawa, jak np. budowa w New Delhi ośrodka dla ofiar przestępstw seksualnych. Angażuje się również w akcje ochrony oceanów, budowę szkół na Jamajce czy wspieranie domów pomocy dla osób starszych w Polsce. Regularnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wykorzystany na banknocie wizerunek Natalii Janoszek powstał na podstawie zdjęcia z sesji okładkowej dla październikowego numeru 2021 L’Officiel Arabia – dostępnej na Bliskim Wschodzie edycji znanego na całym świecie francuskiego magazynu poświęconego modzie. Aktorka zarówno na banknocie, jak i na inauguracji projektu pojawiła się w wartej ponad 100 tys. zł sukni projektu Michaela Cinco, jednego z największych arabskich projektantów, ubierającego takie gwiazdy jak Jennifer Lopez czy Lady Gaga.

Banknot będzie dostępny w sprzedaży od 19 marca. Jego nakład wynosi 3000 sztuk i jest nakładem zamkniętym, co oznacza, że nie ma możliwości jego dodruku. Cena emisyjna wyniesie 30 zł, a część środków ze sprzedaży zostanie przeznaczona na rzecz wybranej organizacji charytatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla matek z dziećmi z ogarniętej wojną Ukrainy. Pierwszy egzemplarz, o symbolicznym numerze 30, z dedykacją aktorki został w tym roku wystawiony na aukcję wspierającą 30. finał WOŚP. Banknot można też zobaczyć na wystawie „Kobiety na banknotach świata” w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W przyszłości planowane są emisje kolejnych banknotów poświęconych wybitnym kobietom.

Warto pamiętać, że obecność kobiet w świecie numizmatyki nie ogranicza się wyłącznie do ich wizerunków na pieniądzach. Przy projektowaniu naszych banknotów współpracujemy z bardzo utalentowanymi, nagradzanymi artystkami i graficzkami – Roussaną Alex Nowakowską, Małgorzatą Pławecką-Jasek, Ritą Lazaro, Joanną Franczykowską oraz Moniką Alicją Żak, która zaprojektowała banknot z Natalią Janoszek. Sama pani Natalia, ze względu na jej ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz kobiet, jest doskonałą ambasadorką projektu „Kobiety na banknoty” – mówi Szymon Bereska, prezes spółki Banknoty Pamiątkowe.



Pierwsza emisja banknotu pamiątkowego 0 euro miała miejsce we Francji w 2015 r. Projekt szybko zyskał popularność, poszerzając swój zasięg o kolejne kraje Europy. W Polsce zadebiutował w 2020 r. – cały nakład 5000 sztuk pamiątkowego banknotu „Warszawa” sprzedano w ciągu jednego dnia. Poprzez promocję historii i kultury różnych regionów Europy i świata banknoty pamiątkowe pełnią rolę tzw. biletu turystycznego i swoją specyfiką skierowane są również dla szeroko rozumianej branży turystycznej, a produkowane we francuskiej drukarni Oberthur Technologies, odpowiedzialnej za produkcję oryginalnych, obiegowych banknotów euro oraz innych druków wartościowych. Dotychczas w Polsce wydano w sumie 44 banknoty pamiątkowe. Banknot z Natalią Janoszek jest 45. z kolei.